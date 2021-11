Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Pkw-Fahrer landet im Seitengraben: Fahrer kommt ins Krankenhaus

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 27. November 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei auf die Wehdener Straße alarmiert. Gegen 06:28 Uhr kam hier ein 58 jähriger Geestländer, welcher in Fahrtrichtung Wehden unterwegs war, in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Wehdener Straße Ecke Lavener Straße. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Fahrer sein Fahrzeug verlassen und wurde bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und leuchtete die Einsatzstelle aus. Gegen 07:20 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen, während der Fahrer in ein umliegendes Bremerhavener Krankenhaus transportiert wurde.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell