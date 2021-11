Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst bei eingeklemmter Person

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Montagabendstunden, des 15. November 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden, gegen 17:06 Uhr zum wiederholten mal heute alarmiert. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, an der Wehdener Straße, wurde eine Person zwischen einem Traktor und einer Planierraupe eingeklemmt. Aufgrund der dunklen Lichtverhältnisse und dem matschigen Boden forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr nach. Der Patient konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr befreit werden und durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und half beim Transport in den Rettungswagen.

