Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Straßenverunreinigung sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Geestenseth (ots)

Am Sonntagmittag, den 07. November 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Geestenseth, gegen 13:23 Uhr zu einer Ölspur in Geestenseth alarmiert. Die Ölspur führte durch Geestenseth, über die Köhlener Straße, bis nach Köhlen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und zog eine Spezialfirma, zur Reinigung der Straße, hinzu. Mittels Reinigungsfahrzeug wurde so die Verunreinigungen aufgenommen und die Straße gesäubert, so dass der Einsatz schnell abgeschlossen werden konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell