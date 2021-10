Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Pkw prallt frontal gegen Baum

Schiffdorf (ots)

In den Freitagabendstunden, des 22. Oktober 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei in die Bohlenstraße alarmiert. Hier sollte sich ein Verkehrsunfall ereignet haben, wobei ein Pkw frontal gegen einen Baum geprallt sein sollte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die Einsatzstelle zu finden, konnte die Einsatzstelle auf der Schiffdorfer Chaussee ausfindig gemacht werden. Hier kam, aus ungeklärter Ursache, eine Mutter mit ihren beiden Töchtern, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnten alle Insassen das Fahrzeug eigenständig verlassen. Die Betroffenen wurden durch den Rettungsdienst behandelt, während die Feuerwehr Betriebsstoffe aufnahm, das Fahrzeug sicherte und das Fahrzeug an die Seite räumte. Während des Einsatzes war die Schiffdorfer Chaussee vollständig gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell