FFW Schiffdorf: Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum: Fahrer und Beifahrerin verletzt

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Abendstunden, des 14. Oktober 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen 20:54 Uhr, gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst, auf die K63 alarmiert. Kurz zuvor kam hier ein roter Kia, mit zwei Insassen, von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug, welches in Fahrtrichtung Spaden/Bremerhaven fuhr, kam in einer leichten Linkskurve nach Rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier gegen einen Baum. Bei dieser Kollision, wurde sowohl der 69 Jahre alte Fahrer aus Spaden, als auch seine 69 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten beide das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Gemeinsam mit der Polizei sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle, sicherte das Fahrzeug und leuchtete die Einsatzstelle aus. Gegen 22 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle wieder verlassen.

