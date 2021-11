Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Pkw gegen Baum - Fahrer zunächst verschwunden

Schiffdorf-Geestenseth (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wurde die Ortsfeuerwehr Geestenseth am 26. November 2021, gegen 01:06 Uhr in die Frelsdorfer Straße, gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst, alarmiert. Ein VW kam hier, aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und landete im Seitengraben, wo er vermutlich durch mehrere Bäume gestoppt wurde. Der Fahrer konnte, vor Eintreffen der Rettungskräfte, bereits eigenständig das Fahrzeug verlassen, verließ aber auch den Unfallort. Die Feuerwehr sicherte zunächst die Einsatzstelle und das Fahrzeug, unterstützte die Polizei aber auch bei der Personensuche. Da die Suche erfolglos verlief, konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Im weiteren Verlauf, meldete sich der Unfallfahrer jedoch bei der Polizei und somit konnten auch hier die Suchmaßnahmen eingestellt werden.

