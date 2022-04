Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht auf Combi-Parkplatz

Aurich/Wittmund (ots)

Auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Esenser Straße in Wittmund wurde am Donnerstag, zwischen 13.45 und 14.10 Uhr, ein schwarzer Audi Q3, an der hinteren Tür der Fahrerseite durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallfahrer/in verließ die Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten als Verursacher zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 entgegen.

