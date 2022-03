POL-EU: Griff nach Brotdose führte zum Unfall

Hellenthal (ots) - Unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen (2.25 Uhr) in der Trierer Straße den Eingang einer Tankstelle auf und entwendeten Tabakwaren. Gesehen wurden drei Männer von großer, kräftiger Statur, bekleidet mit dunklen Hoodies und dunklen Hosen. Die anschließende Flucht erfolgte in zwei Pkw, vermutlichen älteren Baujahres über die Bundesstraße 265 in Richtung Hellenthal-Hollerath. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

