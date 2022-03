POL-EU: Tankstelle überfallen

Mechernich (ots) - Ein Einzeltäter hat in der Nacht zum heutigen Mittwoch (0.50 Uhr) in der Turmhofstraße eine Spielhalle unter Vorhalt eines Messers überfallen. Er stahl Bargeld. Das Geld steckte er in eine Tüte und verließ danach die Spielhalle in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle ...

