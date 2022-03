POL-EU: Nach Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft: Kriminalpolizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigen

Schleiden (ots) - Für die technische Ertüchtigung der Polizeiwache Schleiden, wird diese am kommenden Donnerstag, 24. März, in der Zeit von 10 bis ca. 16 Uhr, für Bürgerinnen und Bürger nicht erreichbar sein. Die Kreispolizeibehörde Euskirchen bittet darum, etwaige Anzeigen im Dienstgebäude in Mechernich (Bergstraße 5) oder in Euskirchen (Kölner Straße 76) zu erstatten. Eine Anzeigenaufnahme in Schleiden ist in ...

