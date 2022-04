Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Niederaula. Am 01.04.2022 gg. 13:50 Uhr kam es an der Kreuzung Richthofstraße / L3471 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als ein 61-jähriger Niederaulaer, den Verbindungsweg aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Haunetal befuhr, einem 61-jährigen Niederaulaer die Vorfahrt nicht gewährte, welcher von Mengshausen kommend in Richtung Unterschwarz unterwegs war. Beide beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden. Es enstand ein Gesamtsachschaden von 14000,- EUR.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am 01.04.2022 gg. 10:11 Uhr kam es auf der B324 zw. HEF-Allmershausen in Richtung HEF-Heenes zu einem Auffahrunfall, als ein 20-jähriger Hünfelder nicht rechtzeitg auf schneebedeckter Fahrbahn seinen Lkw abbremsen konnte. Er fuhr auf das Heck eines Pkw eines 18-Jährigen aus Neuenstein. Der Neuensteiner wurde leichtverletzt. An dem Lkw sowie dem Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von 5000,-.

Verkehrsunfallflucht

Schenklengsfeld. Am 01.04.2022 gg. 09:21 Uhr kam es auf der K 16 zw. Ufhausen und Unterweisenborn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 18-jährige Polin mußte mit ihrem Lkw Kastenwagen einem entgegenkommenden, vermutlich silbernen, Pkw ausweichen, da dieser glättebedingt in Schleudern geriet. Der silberne Pkw verließ die Unfallstelle, ohne sich den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Lkw Kastenwagen der Polin entstand Sachschaden. Hinweise zum Unfallhergang oder dem silbernen Pkw bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnumer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Haunetal. Am 02.04.2022, gg. 09:00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Hersfelder die B27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. In Höhe Haunetal - Odensachsen kam er witterungsbedingt von der Fahrbahn ab und fuhr in die Schutzplanke. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 5250 EUR.

Hübner, Pst. Bad Hersfeld

