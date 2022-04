Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Fulda (ots)

Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

BEBRA. Am Samstag, gegen 00:05 Uhr, befuhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigsau die Bundesstraße 27, aus Richtung Eschwege kommend, in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Abfahrt Bebra-Süd wechselte er zunächst auf den Verzögerungsstreifen, fuhr dann aber weiter geradeaus. Der PKW kam von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Grünfläche, prallte an deren Ende gegen die leichte Böschung zu der angrenzenden Auffahrt und kam hier schlussendlich zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Passanten verständigten die Polizei. Diese stellte bei dem Ludwigsauer eine deutliche Alkoholisierung fest. Der Mann musste sich in einem Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein in amtliche Verwahrung geben. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

