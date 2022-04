Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vorfahrtsverletzung - niemand verletzt

Fulda (ots)

Am Donnerstag, dem 31.03.2022, kam es gg. 12:10 Uhr an der Einmündung Landesstraße 3174 Petersberg-Margretenhaun und Margretenhauner Straße zu einem Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung. Eine 18-jährige Seat-Fahrerin aus der Marktgemeinde Hilders wollte von Petersberg kommend an der o.a. Einmündung nach links auf die Landesstraße in Fahrtrichtung Rhön einbiegen. Dabei übersah die Fahranfängerin eine 52-jährige VW-Fahrerin aus dem thüringischen Dermbach und kollidierte mit dieser.

Verletzt wurde zum Glück niemand.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8000,-EUR. Beide beteiligten Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gefertigt:

Polizeistation Fulda PHK A. Müller

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell