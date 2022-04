Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit drei Beteiligten und Sachschaden

B279 Gersfeld - Altenfeld (ots)

Am Freitag, dem 01.04.2022 gegen 21:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 279 zwischen Gersfeld und Altenfeld ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 19000 EUR. Eine 22 - jährige Gersfelderin fuhr mit ihrem Pkw Audi A3 Sportback von Gersfeld kommend in Richtung Altenfeld. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie auf Grund von Straßenglätte ins Rutschen und streifte zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Die drei beteiligten Fahrzeugführer - / innen blieben unverletzt. Die Bundesstraße 279 musste während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden.

Gefertigt:

(Polizeistation Hilders - Hörl, PHK)

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

