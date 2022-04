POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Sommerreifen

Osthessen (ots) - 1. FD Pkw fährt gegen Straßenlaterne Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag, (31.03.). Eine 24-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 20.10 Uhr die Weimarer Straße in Richtung Horaser Weg. In der dortigen Rechtskurve verlor sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß ...

mehr