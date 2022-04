POL-OH: Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Fulda (ots) - Gersfeld. In der Nacht von Mittwoch (30.03.) auf Donnerstag (31.03.) kam es im Ortsteil Mosbach zum Diebstahl aus einem Pkw. Unbekannte Täter entwendeten einen Laptop und weiteres Diebesgut aus einem schwarzen Renault Captur, der in einer Einfahrt eines Wohnhauses in der Straße "Mosbach" geparkt war. Der Wert der entwendeten Gegenstände ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeipräsidium ...

