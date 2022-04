POL-OH: Pedelec-Training der Polizei Osthessen - For mums only

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Kindertagesstätte Lauterbach. Über ein Fenster drangen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (31.03.) in eine Kindertagesstätte im Holunderweg ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde dabei jedoch nichts entwendet. Der verursachte Schaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon ...

