Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Neuhof. Am Mittwoch (30.03.) ereignete sich gegen 8.15 Uhr auf der Landstraße zwischen Neuhof und Mittelkalbach eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Eine 26-jährige Ford Fiesta Fahrerin aus Mittelkalbach befuhr die Landesstraße 3206 von Mittelkalbach kommend in Richtung Neuhof / Auffahrt zur A 66. Vor dem Abzweig Richtung Neuhof-Schweben kam ihr ein dunkelgrauer VW Golf 7 aus Richtung Neuhof / Auffahrt zur A 66 entgegen. Dieser Golf streifte im Begegnungsverkehr den weißen Ford Fiesta der Mittelkalbacherin. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge im Bereich der linken Außenspiegel entstand an beiden Pkw Sachschaden. Der Schaden an dem weißen Ford Fiesta wird auf circa 200 Euro geschätzt. Der Fahrer des grauen VW Golf 7 entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Mittelkalbach.

Gesucht werden Zeugen des Verkehrsunfalles.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655 / 9688-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online über www.polizei.hessen.de.

2. HEF

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrern - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (30.03.), gegen 8.50 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Mann aus Breitenbach am Herzberg mit seinem grauen Skoda Fabia die Bundesstraße 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Asbach. Zur selben Zeit befuhr ein 20-jähriger Mann aus Hauneck mit seinem silberfarbenen Mercedes C200 die Bundesstraße 27 aus Richtung Innenstadt kommend und wollte an der dortigen Kreuzung auf die Bundesstraße 62 abbiegen. Im Kreuzungsbereich beider Bundesstraßen kam es zur Kollision der Fahrzeuge, sodass diese etliche Meter in Richtung Asbach geschleudert wurden und sich dabei um die eigene Achse drehten. Schließlich kollidierte der Skoda noch mit der Schutzplanke. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, wobei der Skoda-Fahrer in ein Klinikum eingeliefert werden musste. Der Mercedes-Fahrer wurde ebenfalls verletzt, konnte aber vor Ort behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Da es unterschiedliche Angaben zum genauen Unfallhergang gibt, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (30.03.), gegen 7.40 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Bebra mit ihrem VW Polo die Bundesstraße 62 von Bad Hersfeld in Richtung Friedewald. In Höhe der Einmündung zur Straße "Am Wilhelmshof" wollte die 19-jährige Frau in diese einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda Kodiaq einer 25-jährigen Frau aus Heringen, die auf der Bundesstraße 62 von Friedewald in Richtung Bad Hersfeld fuhr. Bei der Kollision entstand Schaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

