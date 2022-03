Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch in Firma - Einbruch in Lagerhalle - Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Unbekannte warfen in der Nacht zu Mittwoch (30.03.) eine Scheibe eines gelben Minibaggers des Herstellers Volvo ein. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem umzäunten Gelände in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firma

Friedewald. Eine Firma in der Straße "Im Gewerbegebiet" wurde in der Nacht zu Mittwoch (30.03.) Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher Zugang zu dem Gebäude. Anschließend hebelten sie an mehreren Türen in Inneren und entwendeten zwei Schweißgeräte sowie diverse Sprühdosen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 10.000 Euro. Es entstand zudem Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Ludwigsau. In der Nacht zu Mittwoch (30.03.) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Pommerstraße im Ortsteil Ersrode ein und entwendeten zwei rote Quads der Marke "Honda". Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter zunächst an dem Bügelschloss eines angrenzenden Holzschuppens und entnahmen eine dort gelagerte Leiter. Mit dieser stiegen die Einbrecher auf Höhe des Obergeschosses der Lagerhalle, schlugen ein Fenster ein und betraten so das Gebäude. Bei den Fahrzeugen im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro handelt es sich um die Modelle "Sportax 250 ex" und "TRX680". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache zogen zwei unbekannte Frauen einer 47-jährigen Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg am Mittwochnachmittag (30.03.), gegen 16.45 Uhr, im Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße zunächst unvermittelt an den Haaren. Anschließend schlugen und traten die Unbekannten die Frau, die hierdurch leicht verletzt wurde.

Die beiden Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1:

- etwa 30 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - blond gefärbte Haare - auffällig stark geschminkt - korpulente Figur - trug einen schwarzen Rock und ein helles Oberteil

Täterin 2:

- etwa 30 bis 35 Jahre alt - dunkles Haar - schlanke Figur

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell