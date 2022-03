POL-OH: Unfall im Kreuzungsbereich

Fulda (ots) - Einbruch in Apotheke Künzell. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitagnachmittag (25.03.) bis Dienstagmorgen (29.03.) in eine Apotheke einzubrechen. Die Täter hebelten am Fenster der Apotheke im Hahlweg, konnten jedoch nicht in das Gebäude gelangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ...

mehr