Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 2. November 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an der Oldenburger Straße in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 11:50 Uhr beabsichtigte ein 41-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem Pkw von einem Grundstück auf die Oldenburger Straße zu fahren. Dabei übersah er eine von links kommende, auf dem Radweg befindliche, 53-jährige Fahrradfahrerin, ebenfalls aus Delmenhorst.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht.

An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell