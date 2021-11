Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Rauchentwicklung in einem Keller eines Wohnhauses in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 2. November 2021, kam es gegen 7:15 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses in der Straße "Am Tempel" in Nordenham.

Eine 20-jährige Hauseigentümerin meldete dies der Feuerwehr, nachdem zwei Mieter auf die Rauchentwicklung aufmerksam wurden.

Durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Nordenham, Abbehausen und Esenshamm wurde schnell festgestellt, dass glimmendes Papier ursächlich für die Rauchentwicklung war. Offene Flammen entstanden nicht.

Wie das Papier in Brand geraten konnte, ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Durch die Rauchentwicklung wurden keine Personen verletzt. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell