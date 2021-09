Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Unfallflucht in der Bottwartalstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine 25-jährige Hyundai-Fahrerin musste am Montag gegen 11:10 Uhr beim zweispurigen Abbiegen von der Marbacher Straße in die Bottwartalstraße in Ludwigsburg einem schwarzen SUV ausweichen, der sich auf der Spur rechts von ihr befand und in der Kurve auf ihre Fahrspur kam. Dabei kollidierte sie mit einer Verkehrsinsel. Von dem unfallbeteiligten SUV ist nur bekannt, dass es sich um ein Fahrzeug der Marke "Jeep" mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB) gehandelt haben soll. Der Wagen hatte nicht angehalten. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt unter Tel. 07141 18 5353 Zeugenhinweise entgegen.

