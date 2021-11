Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Warnung vor der Betrugsmasche "falsche Bankmitarbeiter"

Delmenhorst (ots)

Aktuell greifen die Täter und Täterinnen vermehrt auf die Betrugsmasche der "falschen Bankmitarbeiter" zurück.

In den in jüngster Vergangenheit bei der Polizei Delmenhorst erstatteten Anzeigen ist in diesem Zusammenhang zu verzeichnen, dass die Opfer zunächst eine E-Mail erhalten. Diese E-Mail macht den Anschein als sei sie von Ihrer persönlichen Bank verschickt worden. Aufgrund unterschiedlicher Vorwände, zum Beispiel um ein aufgetretenes Problem zu beheben, solle man im Anschluss auf einen Link klicken.

Klickt man auf den jeweiligen Link, werden die Opfer auf Login-Seiten der Banken weitergeleitet. Es handelt sich bei diesen Webseiten jedoch um Fälschungen, die den originalen Internetseiten täuschend ähnlich sehen. Auf diese Weise erlangen die Täter/innen die Zugangsdaten und weitere persönliche Informationen des Opfers.

Im Anschluss nehmen die Täter/innen telefonisch Kontakt zu den Opfern auf, geben sich als Bankmitarbeiter/in aus und versuchen unter Vorspielen falscher Tatsachen TAN's zu erlangen. Bei den Anrufen ist besondere Vorsicht geboten. Denn die Täter/innen manipulieren die originären Rufnummern und lassen die der Banken anzeigen. Darüber hinaus melden sie sich mit dem Namen Ihres persönlichen Bankmitarbeiters beziehungsweise ihr Bankmitarbeiterin.

WICHTIG: Reagieren sie niemals auf entsprechende E-Mails und/oder betätigen sie keine Weblinks. Seien Sie äußerst vorsichtig beim Online-Banking und geben Sie niemals auf Aufforderung per E-Mail und/oder Telefon persönliche (Bank-)Daten heraus.

Halten Sie im Zweifelsfall Rücksprache mit ihrer Bank. Verdächtige Telefonate müssen zuvor eigenständig beendet und die Rufnummer angewählt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell