Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängerinnen

Bad Salzschlirf. Am Montag (28.03.), gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Salzschlirf die Fuldaer Straße aus Großenlüder kommend in Richtung Ortskern von Bad Salzschlirf. Aufgrund von Gegenverkehr fuhr der Lkw äußerst rechts. In gleicher Richtung war eine vierköpfige Fußgängergruppe auf dem Gehweg unterwegs. Der LKW streifte beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel eine 23-jährige Fußgängerin aus dem Schwarzwald, die zu Boden stürzte und hierbei schwer verletzt wurde. Im Stürzen riss sie zwei weitere Personen aus der Fußgängergruppe mit sich, wovon eine 29-jährige Fußgängerin aus dem Landkreis Stade leicht verletzt wurde. Beide Frauen wurden in eine Klinik eingeliefert, wobei die 29-Jährige nach kurzer Zeit wieder entlassen werden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Polizeistation Fulda

2. VB

Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Freitag (25.03.), gegen 9 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren VW Touran auf einem Parkplatz eines Rettungsdienstes in der Hohen Bergstraße. Als sie gegen 10.20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Lackschramme an der hinteren Stoßstange der Beifahrerseite fest. Der Sachschaden beträgt 300 Euro.

Die Beschädigungen sind wohl beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Gegen Zaun und Hecke gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Schotten. Bereits in der Zeit vom Samstag (19.03.), 19 Uhr, bis Sonntag (20.03.), 10 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Altenhainer Straße in Richtung Ortsmitte. Im Verlauf der Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dann gegen eine Hecke, die von einem Zaun umfriedet ist. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schotten unter der Tel. 06044/98909-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Alsfeld. Am Sonntag (27.03.), gegen 11 Uhr, befuhr ein 29-jähriger VW-Polo-Fahrer aus Schlitz die Alicestraße in Alsfeld in Richtung Schellengasse. Zur gleichen Zeit befuhr ein 45 Jahre alter Mann aus Lauterbach mit seinem schwarzen BMW die Lutherstraße. Im Kreuzungsbereich beider Straßen stießen die zwei Fahrzeuge zusammen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 8.000 Euro.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

3. HEF

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Obersuhl. Am Mittwoch (23.03.), gegen 19:30 Uhr, fuhr ein Pkw rückwärts aus der Straße "Am Unteren Graben" in die Eisenacher Straße ein und kollidierte dabei mit einem dort geparkten grauen Audi Q3. Der verursachende PKW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ 2.000 Euro Sachschaden. Eventuell ist ein silberner VW Golf Kombi an dem Unfall beteiligt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montag (28.03.), in der Zeit von 5.25 Uhr bis 16.25 Uhr, parkte ein 44-jähriger Mann aus Hauneck seinen grauen VW Golf am rechten Fahrbahnrand der Gutenbergstraße / Ecke Landecker Straße, auf Höhe des ehemaligen technischen Rathauses. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren der Gutenbergstraße seinen grauen VW Golf touchierte hatte und der linke Außenspiegel dabei beschädigt wurde. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online über www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montagmorgen (28.03.) parkte eine 18-jährige Frau aus Niederaula ihren grauen Mercedes C 180 auf dem Parkplatz vor den beruflichen Schulen am Obersberg. Als die Frau um circa 14.35 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie an der linken Heckseite einen Kratzer. Vermutlich hat ein anderes Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken den grauen Mercedes beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online über www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell