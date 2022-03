POL-OH: Update - Leichenfund in Bad Hersfeld

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Schulgebäude Alsfeld. Eine Schule in der Straße "In der Krebsbach" wurde in der Zeit von Samstagmittag (26.03.) bis Montagmorgen (28.03.) Ziel unbekannter Täter. Durch eine rückwärtig gelegene Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Anschließend öffneten sie den Rollladen eines dortigen Kiosks gewaltsam und betraten die ...

