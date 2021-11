Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Gefälschte Impfausweise

Freiburg (ots)

Breisach - Auch in Breisach kommt es in Apotheken wiederholt zur Vorlage von komplett gefälschten oder auch verfälschten Impfausweisen, mit der Absicht, an einen elektronischen Impfnachweis zu gelangen. Die Apothekenmitarbeiter/innen sind hier mittlerweile sensibilisiert, jeder Vorfall wird konsequent zur Anzeige gebracht. Die Polizei in Breisach bearbeitet mittlerweile ein Dutzend solcher Anzeigen. Der Vorwurf, der dabei im Raum steht, ist neben des Verdachts der Urkundenfälschung die Fälschung von Gesundheitszeugnissen.

