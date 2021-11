Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Reitunfall

Merdingen - Einerseits glimpflich, aber mit enormen Bergeaufwand, verlief ein Reitunfall im Merdinger Wald am Sonntag, 28. November 2021, gegen 12:55 Uhr. Nachdem die 23-jährige Reiterin mit ihrem Pferd in einem Graben gestürzt war, musste das Tier, welches im morastigen Boden lag und aus eigener Kraft nicht mehr auf die Beine kam, durch die Freiwillige Feuerwehr Merdingen geborgen werden. Hierbei behalf man sich zweier Traktoren mit Frontgabeln. Die Reiterin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt; das Pferd wurde zur Untersuchung in eine Tierklinik verbracht, es wurde ebenfalls nur leicht verletzt.

