POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Nach Wohnhausbrand in Bebra - Brandursachenermittlungen dauern an Bebra. Am Samstagabend (26.03.), gegen 21 Uhr, kam es in der Friedrichstraße zum Brand einer Doppelhaushälfte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl sowie die Dachgeschosswohnung des Hauses bereits in ...

mehr