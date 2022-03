Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Wohnhausbrand in Bebra - Brandursachenermittlungen dauern an-Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen-Pedelec entwendet-Mehrere Einbrüche in Gartengrundstücke

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nach Wohnhausbrand in Bebra - Brandursachenermittlungen dauern an

Bebra. Am Samstagabend (26.03.), gegen 21 Uhr, kam es in der Friedrichstraße zum Brand einer Doppelhaushälfte.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl sowie die Dachgeschosswohnung des Hauses bereits in Vollbrand. Die eingesetzten Feuerwehren hatten das Feuer zwar zeitnah unter Kontrolle, konnten ein Übergreifen auf ein benachbartes Wohnhaus jedoch nicht gänzlich verhindern. Während der umfangreichen Löscharbeiten kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.

16 Personen konnten die Häuser glücklicherweise unverletzt verlassen.

Die Doppelhaushälfte ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht mehr bewohnbar. Das angrenzende Wohnhaus wurde ebenfalls geringfügig beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Brandermittler der Kriminalpolizei Bad Hersfeld haben zur Ursachenfindung die Ermittlungen aufgenommen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der andauernden Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigsau. Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag (24.03.) bis Freitag (25.03.) mehrere Fahrzeuge im Ortsteil Friedlos auf.

In der Schulstraße schlugen die Täter Fensterscheiben eines blauen Skoda Oktavia und eines weiteren Autos ein. Anschließend griffen die Langfinger in die Innenräume der Fahrzeuge und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zur Tatzeit standen die Pkw auf Privatgrundstücken. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 500 Euro.

Gewaltsam öffneten Unbekannte in der Straße "Am Giegenberg" die Scheibe der Beifahrerseite eines schwarzen Daimler Chrysler. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. An dem auf der Straße abgestellten Auto entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Ein weißer Mitsubishi in der Kasseler Straße wurde ebenfalls zum Ziel von unbekannten Tätern. Auch hier schlugen die Einbrecher eine Scheibe des Autos ein und flüchteten schließlich unerkannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen, wurden keine Wertgegenstände durch die Langfinger entwendet. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Privatgrundstück.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Ihre Polizei rät:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec entwendet

Ludwigsau. In der Schillerstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (25.03.) ein Pedelec des Herstellers "Haibike" in der Farbe violett-metallic. Zur Tatzeit stand das Zweirad im Wert von etwa 1.500 Euro auf einer Terrasse des Einfamilienhauses. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbrüche in Gartengrundstücke

Hauneck. In den Straßen "An der Eichliede" sowie "Siebertsgraben" wurden in der Zeit von Donnerstag (24.03.) bis Samstag (26.03.) mehrere Gartengrundstücke zum Ziel unbekannter Täter. An insgesamt fünf Gartenhütten hebelten die Einbrecher. Zweimal hielten die Türen und Fenster jedoch stand, sodass es lediglich beim Einbruchsversuch blieb. Aus drei weiteren Hütten entwendeten die Langfinger ein Bohrerset sowie zwei Päckchen Schrauben und mehrere Flaschen Getränke. Der Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell