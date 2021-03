Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: In Schlangenlinien mit dem Rad durch Rostock

Rostock (ots)

Die volle Aufmerksamkeit der Bundespolizei zog am vergangenen Freitag ein 37-jähriger Deutscher auf sich. Zunächst fiel er den Beamten in der Verteilerebene des Rostocker Hauptbahnhofes auf. Hier mussten sie ihn über die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes belehren. Dabei vernahmen die Beamten einen starken Atemalkoholgeruch. Da der 37-Jährige ein Fahrrad mit sich führte, wurde die Belehrung dahingehend erweitert, dass er lieber sein Fahrrad aufgrund seines Zustandes nach Hause schieben solle und wenn er diesem nicht nachkomme, eine Straftat wegen Trunkenheit im Straßenverkehr begehe. Er versicherte den Beamten diesem nachzukommen. Danach verließ der Mann den Bereich des Hauptbahnhofes. Doch nur kurze Zeit später konnten die Bundespolizisten beobachten, wie der Mann in Schlangenlinien die Rosa-Luxemburg-Straße befuhr. Er wurde erneut angehalten und zwei freiwillige Atemalkoholprüfungen durchgeführt, wobei die zweite Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,87 Promille ergab. Da der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr bestand, wurde der Mann samt Fahrrad zuständigkeitshalber an die Kollegen des Polizeihauptreviers Reutershagen noch vor Ort übergeben.

