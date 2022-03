Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung - Einbrüche - Diebstähle

Körperverletzung vor Gaststätte

Fulda. In der Nacht von Samstag (26.03.) auf Sonntag (27.03.) kam es gegen 00.25 Uhr in der Karlstraße zu einer Körperverletzung. Ein 35-jähriger Mann warf vor einer dortigen Gaststätte zunächst mit einer Glasflasche, woraufhin er von einem Unbekannten zu Boden gebracht wurde. Als der 35-Jährige am Boden lag, trat ein weiterer Täter dem Mann mehrfach ins Gesicht, so dass er verletzt wurde. Der 35-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden, aus dem er nach kurzer Zeit wieder entlassen wurde.

Der Täter, der den am Boden liegenden 35-Jährigen gegen den Kopf trat, kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 25-35 Jahre alt, hellhäutig, trug dunkle Oberbekleidung, eine beige Hose und Turnschuhe der Marke "New Balance". Weiterhin hatte der Unbekannte eine auffällig große Uhr am linken Arm.

Hinweise zu dieser Körperverletzung bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Neuhof. Im Bereich der Ortslage von Hauswurz kam es zwischen Freitagabend (25.03.) und Samstagmorgen (26.03.) zu insgesamt drei Diebstählen aus Fahrzeugen.

In der Kirchbergstraße entwendeten die unbekannten Diebe aus einem schwarzen 3er BMW Kombi ein Tablet im Wert von rund 200 Euro sowie aus einem schwarzen VW Passat Bargeld in Höhe von circa 50 Euro - im Birkenweg aus einem weißen Skoda Superb ein Notebook im Wert von rund 2.000 Euro.

Ob die Taten in Verbindung zueinander stehen, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Pkw-Diebstahl

Kalbach. In der Zeit zwischen Freitag (25.03.), 19.45 Uhr, und Samstag (26.03.), 08.30 Uhr, wurde in der Straße "Am Gründchen" ein schwarzer Ford Focus mit FD-Kennzeichen entwendet. Der Pkw stand in der Einfahrt eines Wohnanwesens und hatte einen Wert in Höhe von circa 2.000 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Kennzeichendiebstahl

Künzell. Auf einem Wanderparkplatz im Bereich der Friesenhausener Straße kam es in der Nacht von Donnerstag (24.03.) auf Freitag (25.03.) zu einem Kennzeichendiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten beide Nummernschilder "FD-XB 368", die an einem weißen Peugeot 207 Kombi angebracht waren.

Kennzeichendiebstahl

Hofbieber. In Zeit zwischen Mittwochmittag (23.03.) und Freitagmorgen (25.03.) kam es in der Biebersteiner Straße zu einem Kennzeichendiebstahl. Beide amtliche Kennzeichen "FD-AM 184" eines schwarzen Mercedes SLK wurden gestohlen. Auch die Kennzeichenhalterung des auf einem Parkplatz abgestellten Mercedes wurden durch die Täter beschädigt.

Einbruch in Mehrfamilienhaus - Fahrrad gestohlen

Fulda. Ein Mehrfamilienhaus in der Königstraße war in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (23.03.) und Donnerstagmorgen (24.03.) das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hebelten zunächst die Hauseingangstüre auf und entwendeten aus dem dortigen Hausflur ein Mountainbike und Bekleidungsgegenstände. Das Fahrrad des Herstellers "Haibike" hat einen Wert von rund 1.000 Euro.

Wohnungseinbruch

Hünfeld. In der Straße "Zur Gänsewiese" kam es in der Zeit zwischen Donnerstag (24.03.), 15 Uhr, und Freitag (25.03.), 17 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter gelangten über das Garagendach auf eine Terrasse und öffneten eine dortige Nebeneingangstür. Aus den Wohnräumen wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Über das Diebesgutes können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

