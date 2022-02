Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0130 --Schwerer Verkehrsunfall in der Neustadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Westerstraße Zeit: 24.02.2022, 17:30 Uhr

Am Donnerstagabend kam es in der Alten Neustadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 14-jähriges Mädchen wurde von einem Linienbus erfasst und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 17:30 Uhr war die 14-Jährige zu Fuß in der Westerstraße unterwegs. Auf Höhe der Kleinen Johannisstraße überquerte sie aus noch ungeklärten Gründen die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr eine 33 Jahre alte Busfahrerin mit einem Linienbus die Westerstraße in Richtung Langemarckstraße. Die 14-Jährige wurde vom dem Linienbus erfasst. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Derzeit befindet sie sich außer Lebensgefahr. Auch die 33-jährige Fahrerin wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, da sie stark unter dem Einfluss des Geschehens stand.

Für den Zeitraum der Maßnahmen musste die Westerstraße in beide Fahrtrichtungen für 1,5 Stunden gesperrt werden. Zudem war der Bus beschädigt und wurde abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell