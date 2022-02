Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0127 --Betrunken auf der Autobahn--

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Bundesautobahn 1 Zeit: 23.02.22, 16 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, verursachte am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 1 bei Bremen einen Verkehrsunfall. Der 31 Jahre alte Mann entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und konnte von der Polizei im niedersächsischen Achim gestellt werden. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Drei Männer befuhren hintereinander mit ihren Kleintransportern bei stockendem Verkehr den linken Fahrstreifen der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Der 31-Jährige übersah das Abbremsen der vorausfahrenden Fahrzeuge und schob den vor ihm fahrenden Kleintransporter auf einen weiteren Wagen. Verletzt wurde niemand, aber statt anzuhalten, entfernte sich der Fahrer und flüchtete über die A 27 in Richtung Achim. Hier stoppte er, parkte den Transporter auf einem Bauernhof und setzte seinen Weg zu Fuß fort. Die niedersächsischen Polizisten entdeckten den 31 Jahre alten Mann an einer Bushaltestelle und übergaben ihn den Bremer Kollegen. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Es wurde zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro festgelegt, da der Pole keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

