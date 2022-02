Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0128--Überfall auf Discounter--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Gerhard-Rohlfs-Straße Zeit: 23.02.22, 18.50 Uhr

Am Mittwochabend überfielen zwei unbekannte Täter einen Discounter in Vegesack. Dabei bedrohte das Duo eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18.50 Uhr betraten die beiden Männer den Laden an der Gerhard-Rohlfs-Straße. An der Kasse gaben sie vor, eine Flasche Bier zu kaufen. Als die Kassiererin die Lade öffnen wollte, bedrohte einer der Männer sie plötzlich mit einer Pistole und forderte Bargeld. Die Angestellte weigerte sich, so dass ein Täter die Kasse selbst öffnete. Die Kassiererin schloss die Kassenlade jedoch sofort wieder, woraufhin das Duo aus dem Geschäft flüchtete. Vor der Filiale schossen die Täter noch in die Luft. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Beide Täter wurden um die 20 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß beschrieben, einer etwas dicker und mit schwarzen Haaren. Sie waren zur Tatzeit dunkel gekleidet. Der bewaffnete Mann trug eine graue Jogginghose, schwarze Oberbekleidung und einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Polizei fragt: Wem sind die beiden Männer aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.

