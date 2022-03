Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl eines Bronzekreuzes aus Kirche - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Nebengebäude

Fulda (ots)

Diebstahl eines Bronzekreuzes aus Kirche

Fulda. Am Sonntag (27.03.) kam es in der Michaelskirche zwischen 15 und 16 Uhr zum Diebstahl eines Bronzekreuzes. Unbekannte Täter entwendeten das Kreuz noch unbekannten Werts aus der dortigen Krypta.

Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Eichenzell. Im Dorfwiesenweg kam es in der Zeit zwischen Samstag (26.03.), 17 Uhr, und Montag (28.03.), 12.15 Uhr, zu einem Kennzeichendiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten beide Nummernschilder "FD-N 3456" eines weißen Citroen C 5, der auf dem Hof eines Wohnhauses stand.

Einbruch in Nebengebäude

Fulda. In der Heinrichstraße kam es in der Zeit zwischen Sonntag (27.03.) und Montagnachmittag (28.03.), 14 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in ein Nebengebäude eines Wohnhauses. Unbekannte Täter wollten durch ein Fenster in das Gebäude eindringen, was aber nicht gelang. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Stephan Messner

Polizeipräsidium Osthessen