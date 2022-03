Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schulgebäude - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Schulgebäude

Alsfeld. Eine Schule in der Straße "In der Krebsbach" wurde in der Zeit von Samstagmittag (26.03.) bis Montagmorgen (28.03.) Ziel unbekannter Täter. Durch eine rückwärtig gelegene Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Anschließend öffneten sie den Rollladen eines dortigen Kiosks gewaltsam und betraten die Räumlichkeiten. Darüber hinaus schlugen die Unbekannten mehrere Glaseinsätze von Türen der Schule ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Schwalmtal. Unbekannte hebelten in der Zeit von Freitagnachmittag (25.03.) bis Montagmorgen (28.03.) an den rückwärtig gelegenen Terrassentüren einer Kindertagesstätte in der Ostendstraße im Ortsteil Brauerschwend. Die Türen hielten den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell