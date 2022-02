Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch bei Urlaubern

Ober-Olm (ots)

Zwischen Dienstag und Sonntag wurde in ein Einfamilienhaus in Ober-Olm eingebrochen. Die Familie, die am Sonntag aus dem Urlaub zurückkam, stellte fest, dass nahezu jeder Raum des Hauses durchsucht worden war und Schmuck gestohlen wurde.

Zugang verschafften sich der/die unbekannten Täter vermutlich über das Aufhebeln der Terrassentür. Die Spurenlage wurde durch die Kriminalpolizei ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell