Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zwischen 05:00 und 05:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Nieder-Olm zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Sachschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befährt ein bislang unbekannter Fahrer die Bahnhofstraße in Richtung Zornheim und stößt auf gerader Fahrbahn gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Das geparkte Fahrzeug wird hierdurch auf der linken Seite so erheblich beschädigt, dass dieses nicht mehr fahrbereit ist.

Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass auch der flüchtige PKW einen nicht unerheblichen Schaden davongetragen hat. Gesucht wird ein weißer Mercedes, Modell CLS oder CLA mit einer Beschädigung der rechten Fahrzeugseite.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell