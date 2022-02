Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Neustadt - Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt

Mainz - Neustadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden der Mainzer Polizei mehrere brennende Mülltonnen in der Mainzer Neustadt gemeldet.

An einem Müllsammelplatz in der Sömmeringstraße standen beim Eintreffen der Mainzer Polizei drei 240l und eine 1000l Mülltonne in Vollbrand. Weitere brennende Mülltonnen fanden sich in direkter Umgebung.

Auch in der Mozartstraße und Richard-Wagner-Straße wurden in der Nacht brennende Mülltonnen festgestellt. Die Tonnen befanden sich hier alle in einem Müllverschlag. Die Brände konnten durch die eingesetzten Streifen nicht unter Kontrolle gebracht werden. Erst durch die Feuerwehr wurden sie letztendlich gelöscht.

Insgesamt wurden sieben Mülltonnen beschädigt, wovon vier Mülltonnen vollständig abgebrannt sind. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Bislang gibt keine Täterhinweise. Eine Nahbereichsfahndung in der Nacht verlief negativ.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Bränden geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-65363, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell