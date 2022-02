Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugen gesucht!: Unfallflucht in der Kaiserstraße

Mainz (ots)

Am Sonntag, 20.02.2022 gegen 05:15 Uhr kam es in der Kaiserstraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein dunkler SUV der Marke BMW aus der Boppstraße kommend mit überhöhter Geschwindigkeit nach links in die Kaiserstraße, Fahrtrichtung Rheinallee abbog. Der Fahrzeugführer/ Die Fahrzeugführerin verlor dabei die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit einem Baum neben der Fahrbahn. Dieser wurde an der Rinde leicht beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Der PKW flüchtete nach dem Verkehrsunfall in Richtung Rheinallee und konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Bauerngasse verschlossen und verlassen aufgefunden werden.

Wer sachdienliche Hinweise - insbesondere zum Fahrer / Fahrerin - geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

