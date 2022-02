Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall mit Polizeimotorrad

Mainz-Neustadt (ots)

21.02.2022, 12:25 Uhr

Am Montagmittag kam es in der Rheinallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Polizeimotorrad. Der 27-jährige Polizeibeamte war mit seinem Dienstmotorrad auf der Rheinallee in Richtung Mainz Mombach unterwegs. Gegen 12:25 Uhr musste der Kradfahrer an einer roten Ampel an der Einmündung zur Frauenlobstraße anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete und der Polizeibeamte gerade angefahren war, überquerte plötzlich ein 18-Jähriger Fahrradfahrer die für ihn vermutlich rot zeigende Fußgängerampel. Dem Polizeibeamten war es nicht mehr möglich auszuweichen und es kam zur Kollision mit dem Fahrradfahrer, wobei beide zu Fall kamen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Fahrradfahrer leicht am Arm verletzt. Der Motorradpolizist zog sich Beinverletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell