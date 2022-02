Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie aus SUV erbeutet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - In der Nacht zu Montag, 21.02.2022, hat ein Dieb in Senne die Autoscheibe eines Skoda Kodiaq mit Stein eingeworfen.

Ein Anwohner hatte seinen Skoda SUV am Sonntagabend, gegen 19:00 Uhr, verschlossen an einem Wohnhaus am Milanweg abgestellt. Am Montagmorgen bemerkte er gegen 07:30 Uhr, dass die Autoscheibe auf der Beifahrerseite mit einem Stein eingeworfen wurde, der noch im Fahrzeug lag.

Aus dem SUV wurde ein braunes Portemonnaie in Krokodillederoptik gestohlen. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, Kreditkarten und Ausweise. Der Dieb entkam unerkannt von dem Privatgrundstück in Nähe der Einmündung der Brackweder Straße.

Die Polizei erinnert:

Weil ein Auto kein Safe ist, sollten Sie niemals Wertsachen im Fahrzeug zurücklassen - egal, ob Sie es nur für einen kurzen Moment oder für längere Zeit verlassen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 16 bitten um Hinweise unter: 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell