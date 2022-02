Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorrangunfall - zwei Fahrerinnen bei Unfall leicht verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen-

Heute Morgen, 22.02.2022, kam es zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden.

Eine 23-jährige BMW-Fahrerin aus Bad Salzuflen befuhr gegen 07:35 Uhr die Straße Hassebrock und bog an der Kreuzung Hassebrock/ Hillegosser Straße/ Alter Postweg nach links in die Hillegosser Straße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Nissan einer 25-jährigen Bielefelderin, die die Straße Alter Postweg geradeaus in Richtung Hassebock befahren hatte. Durch den Aufprall lösten alle Airbags des Nissans aus.

Beide Fahrzeugführerinnen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell