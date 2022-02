Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Autofahrer rammt Ampelmast

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Am Sonntagabend, 20.02.2022, waren die Fahrstreifen des Südrings in Fahrtrichtung der Gütersloher Straße wegen eines umgestürzten Ampelmasts zeitweise nicht mehr befahrbar. Der mutmaßliche 25-jährige Bielefelder Fahrer eines SUV zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wird der 25-Jährige verdächtigt, gegen 22:10 Uhr mit seinem VW Touareg auf dem Südring in Richtung Sennestadt gefahren zu sein. Dabei stieß der Pkw an der Einmündung im Broke gegen einen Ampelmast und kam stark beschädigt auf dem Mittelstreifen zum Stillstand.

Als Rettungssanitäter zufällig an der Unfallstelle vorbei kamen, stand der 25-Jährige neben seinem beschädigten SUV. Nach seiner Aussage war er als Fußgänger unterwegs und auf den Unfall gestoßen. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Streifenbeamten Alkoholgeruch bei dem Bielefelder. Bei der anschließenden Blutentnahme zeigte der junge Mann starke Stimmungsschwankungen und beleidigte den eingesetzten Arzt und die Polizeibeamten. Damit der Arzt eine Blutprobe entnehmen konnte, wendeten die Beamten wegen des aggressiven Verhaltens körperlichen Zwang bei dem 25-Jährigen an. Sie stellten seinen Führerschein sicher.

Der totalbeschädigte VW Touareg wurde von einem Abschleppfahrzeug abtransportiert. Angehörige der Feuerwehr kümmerten sich um die Beseitigung des beschädigten Ampelmasts. Polizeibeamte schätzten den gesamten Sachschaden auf 27.000 Euro.

