Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb greift während Liefervorgang zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte-

Am Freitagmorgen, 18.02.2022, erbeutete ein Dieb aus einem unverschlossenen Fahrzeug einen Rucksack, während der Fahrer Ware auslieferte.

Ein 44-jähriger LKW-Fahrer fuhr gegen 06:30 Uhr zur Belieferung eines Drogeriemarktes den Parkplatz an der Friedenstraße, zwischen Zimmerstraße und Feilenstraße, an. Während er die Ware auslud, befand sich sein Rucksack mitsamt Portemonnaie auf dem Beifahrersitz des unverschlossenen LKW. Als der 44-Jährige am Ende der Lieferung das Führerhaus bestieg, entdeckte er den Diebstahl seines Rucksackes.

Die Polizei erinnert: Verschließen Sie ihr Fahrzeug immer, auch bei vermeintlich kurzer Abwesenheit oder während eines Liefervorganges. Lassen Sie keine Wertgegenstände offen sichtbar im Fahrzeuginnenraum liegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell