Polizei Bielefeld

POL-BI: Wetterlage nimmt Einfluss auf angezeigte Corona-Demonstrationen

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Die Polizei Bielefeld hatte sich für Freitagabend, 18.02.2022, auf zwei angezeigte Versammlungen in der Innenstadt vorbereitet und war mit verstärkten Kräften im Einsatz. Eine Kundgebung gegen einen sogenannten "Lichterspaziergang" war am Mittag wegen der Unwetterwarnung von der Anzeigenden abgesagt worden. Die Versammlung mit Aufzug unter dem Motto "Lichterspaziergang für eine freie Impfentscheidung" fand in verkürzter Form ohne besondere Vorkommnisse statt.

Wegen der Unwetterwarnung und der zunächst geringeren Teilnehmerzahl als vom Anzeigenden erwartet, wurde vor Ort zwischen Polizei und Versammlungsleiter ein um mehr als die Hälfte verkürzter Aufzugsweg kooperiert. Der Aufzug setzte sich unter Begleitung der Polizei um 18.30 Uhr vom Kesselbrink in Bewegung, die Teilnehmerzahl wuchs im Laufe des Aufzugs noch in etwa bis zur erwarteten Anzahl an. Ohne Zwischenfälle wurde die Versammlung gegen 19.30 Uhr auf dem Kesselbrink für beendet erklärt. Die Maskenpflicht wurde während des Aufzugs überwiegend eingehalten. Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden durch das Ordnungsamt der Stadt geahndet. Die Polizei leistete dabei Amts- und Vollzugshilfe und sprach zwei Platzverweise aus, führte in sechs Fällen Identitätsfeststellungen durch und erstattete eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Straftaten wurden nicht festgestellt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell