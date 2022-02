Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogen unter Kindersitz versteckt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 16.02.2022, kontrollierten Polizeibeamte einen Bielefelder, da die Hauptuntersuchung des Pkw abgelaufen war. Der Drogentest des Fahrers verlief positiv. Zudem führte er Betäubungsmittel mit sich.

Gegen 13:15 Uhr bemerkten Polizeibeamte im Rahmen der Streife einen Seat Ibiza in der Kreuzstraße in Höhe Niederwall. Da die Hauptuntersuchung des Pkw lange abgelaufen war, hielten sie den Fahrer, einen 38-jährigen Bielefelder, für eine Kontrolle an.

Bereits als der Mann das Fenster seines Pkw öffnete, konnten die Beamten einen starken Marihuanageruch feststellen, der aus dem Inneren drang. Darauf angesprochen teilte er mit, der letzte Konsum sei am Wochenende gewesen.

Unter einem Kindersitz versteckt stellten die Beamten eine Verschlusstüte mit Marihuana fest. Des Weiteren führte der 38-Jährige Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikaments mit sich, zu dem er kein ärztliches Rezept besaß.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Für eine Blutprobe wurde zu einem Krankenhaus gebracht. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zum Abklingen des berauschenden Mittels untersagt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell