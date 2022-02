Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck-

Bei dem Abbiegevorgang einer PKW-Fahrerin kam es am Mittwochabend, 16.02.2022, zu einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin.

Eine 26-jährige Skoda-Fahrerin aus Bielefeld befuhr von der Bargholzstraße kommend die Beckendorfstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Beckendorf Straße/ Spenger Straße/ Dorfstraße nach links in die Spenger Straße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es bei dem Abbiegevorgang zu einem Verkehrsunfall mit einer 70-jährigen Bielefelderin. Diese hatte von der Beckendorf Straße kommend gegen 19:00 Uhr die Querungshilfe an der Ampel der Spenger Straße bei Grün betreten, um die Straße in Richtung Dorfstraße zu überqueren.

Bei dem Unfall erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen. An dem Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell