POL-BI: Smartphone bei Raub entwendet

Bielefeld (ots)

DS / Bielefeld-Mitte. Am Donnerstagnachmittag, dem 17.02.2022, wurden Streifenbeamte der Polizei Bielefeld über einen Raub an der Herbert-Hinnendahl-Straße informiert.

Gegen 16:45 sprach ein 45-jähriger Bielefelder zwei Polizisten an, die gerade eine Verkehrsunfallaufnahme durchführten.

Der 45-Jährige erzählte, dass er auf der Grünfläche vor der Stadthalle Bielefeld von einem unbekannten Mann in Begleitung eines anderen Mannes angesprochen wurde. Der Bielefelder hatte sein schwarzes Smartphone der Marke Samsung in seiner Jackentasche bei sich. Einer der Männer griff plötzlich in die Jackentasche des 45-Jährigen und entwendete das Mobiltelefon.

Als der Bielefelder die Herausgabe des Smartphones forderte, schlug einer der Räuber dem Bielefelder mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchteten beide Männer in Richtung des Willy-Brandt-Platzes.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

- Person 1 (welche das Smartphone an sich genommen und zugeschlagen haben soll): - Männlich - In etwa 40 Jahre alt

- Person 2: - Männlich - circa 40 Jahre alt - Hatte ein Fahrrad dabei

Wer konnte den Überfall beobachten? Wer kann Hinweise zum Tathergang oder den Personen geben?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521 545-0 entgegen.

